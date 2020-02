A cura della Redazione

"Il lavoro? Prima di tutto!", è l’incontro organizzato dai Giovani Democratici di Torre Annunziata sabato 8 febbraio nella sede del PD.

Presenti Gianluca Daniele, consigliere regionale della Campania, e Piero De Luca, deputato e capogruppo PD Commissione Politiche sull’Europa.

Ha introdotto Salvatore Avvisato, segretario cittadino GD. Il tema dominante è stato quello dell'occupazione, decisivo per il presente e il futuro del Paese, soprattutto nel Mezzogiorno.

Si è parlato del progetto di 10 mila nuovi ingressi nelle pubbliche amministrazioni, che sta portando avanti la Regione Campania. Per i relatori questo dovrà diventare un modello nazionale, da affiancare alle altre misure importanti già messe in campo dal governo centrale: dal taglio del cuneo fiscale, alle risorse per il programma impresa 4.0. Le parole d’ordine, inoltre, sono state lotta alla disoccupazione e alla precarietà.

Tra gli intervenuti, il dott. Raffaele Ricciardi, ex amministraore comunale; l'avv. Francesco Savarese, segretario cittadino PD; l'avv. Germaine Popolo, consigliera comunale; l'arch. Francesco Bisogno, vicesegretario cittadino Pd; Roberta Baiano dei Gd di Napoli; Alberto Borrelli, rappresentante delle Rete vesuviana di Ospitalità Diffusa; Ciro D'Alessio, segretario generale Fiom-CGIL sezione Bari.

Né sindaco, né assessori erano presenti all'incontro. Perdura la presa di distanza di una parte del partito nei confronti dell'attuale dirigenza locale PD.