Una petizione popolare per chiedere l'apertura pomeridiana della biblioteca comunale “Ernesto Cesaro” di Torre Annunziata. L'iniziativa è stata promossa dalla segreteria Lega Salvini Premier Torre Annunziata-Trecase, sezione giovani, che si terrà il giorno 16 febbraio dalle ore 10.30 alle ore 13.00, in Corso Umberto I (all’altezza dell’incrocio con via Vesuvio).

Attualmente, l’apertura della biblioteca è garantita solo al mattino, ad eccezione del giovedì, giorno in cui l'ingresso è garantito fino alle 17:00. L’obiettivo è di seguire l’esempio della città di Piano di Sorrento, che garantisce l'apertura quotidiana sia la mattina che il pomeriggio, dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 20:00.

In concomitanza alla raccolta firme, è stata promossa l’iniziativa dal titolo “arricchiamoci di cultura”, finalizzata alla raccolta gratuita di libri e testi da donare all’oratorio.

A sostenere la battaglia, è la segretaria Imma Dota che ha precisato: «La biblioteca deve tornare a essere un luogo di aggregazione e formazione culturale della comunità oplontina. E' un'iniziativa di ampio respiro per i giovani della nostra città. Il nostro auspicio – ha chiosato - è che non diventi un'occasione di scontro politico ma un momento di confronto e crescita culturale».

«Con questa petizione chiediamo di sensibilizzare la comunità in modo da far sentire la voce di tanti studenti e non, al sindaco. Vincenzo Ascione e al Consiglio Comunale» dichiarano i militanti della sezione giovani che aggiungono: «Chiediamo alla comunità un forte supporto in questa sfida, che ci può esser dato firmando e condividendo questa petizione, dando riprova della nostra premura per lo sviluppo della cultura».

Il 15 e il 16 febbraio si svolgerà anche il primo tesseramento cittadino al partito.