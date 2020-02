A cura della Redazione

Una nota del segretario dei Giovani Democratici Salvatore Avvisato sull'assenza de primo cittadino Vincenzo Ascione al convegno organizzato nella sede del PD dal titolo "Il lavoro? Primo di tutto!".

"Come segretario cittadino dei Giovani Democratici di Torre Annunziata resto basito e deluso dalla mancata partecipazione come relatore del sindaco Vincenzo Ascione su un tema di fondamentale importanza come quello sul lavoro e sviluppo del nostro martoriato territorio. Il nostro grido di dolore sull’attuale disoccupazione e desertificazione giovanile avrebbe dovuto superare di gran lunga le beghe di partito, perchè la nostra iniziativa non andava ad inficiare minimamente l’aspetto delle polemiche interne, visto che il Sindaco è stato invitato come figura istituzionale e con deleghe al ramo sul tema in questione. Speriamo che non riaccadano più mancanze del genere per i prossimi appuntamenti e mi aspetto una nota di scuse.

Con quest’ultima iniziativa termino il mio mandato GD ma continuerà il mio impegno politico, ancor prima da militante oltre che da dirigente del Partito Democratico a livello locale e sovracomunale. Si apre la nuova fase congressuale che si terrà dal 28 febbraio al 1 marzo".