A cura della Redazione

Eletto il nuovo segretario dei Giovani Democratici di Torre Annunziata: è la diciottenne Giusy Castellano.

Ieri 1 marzo si è svolto presso la sede GD/PD di Torre Annunziata il quinto congresso cittadino dei Giovani Democratici. Il congresso ha avuto inizio con il discorso del segretario uscente Salvatore Avvisato che ha ricalcato il percorso di crescita politica fatto durante i 4 anni del suo mandato e su quello che ci sarà ancora da fare per i prossimi anni, salutando e augurando buon lavoro al nuovo gruppo dei GD. “Il mio impegno – ha detto - continuerà nel gruppo dirigente locale e sovracomunale del Partito Democratico”.

Successivamente si è dato luogo al dibattito con tutta l’assemblea dei GD. Alla fine si è proseguito con la votazione per il segretario nazionale, metropolitano e infine per il segretario di circolo.

I Giovani Democratici di Torte Annunziata hanno scelto di sostenere, per la segreteria nazionale, la mozione congressuale di Caterina Cerroni; per la segreteria metropolitana si è confluiti su Ilaria Esposito; e infine, per la segreteria cittadina, la candidatura appoggiata all’unanimità dall’assemblea degli iscritti è stata la giovane e promettente 18enne Giusy Castellano, con la mozione “Il nostro futuro è oggi!”.

“Continuerò a rafforzare il lavoro svolto positivamente dal segretario uscente Avvisato – ha affermato la neo segretaria -. Nel contempo mi adopererò affinché sempre più giovani si avvicinino alla politica per discutere ed avanzare proposte costruttive per risolvere i problemi che investono i giovani di oggi”.