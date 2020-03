A cura della Redazione

Proposte del Partito Democratico di Torre Annunziata per allegerire il carico fiscale dei contribuenti torresi in questo periodo di emergenza da coronavirus.

"Il locale circolo del Partito Democratico - si legge nel comuinicato a firma del segretario Francesco Savarese -, vista la gravissima emergenza sanitaria di carattere pandemico da Covid-19 e considerati gli effetti negativi di natura economica che si sono già prodotti e che purtroppo continueranno a dispiegarsi in maniera diretta e/o indiretta nei prossimi mesi per effetto della diffusione virale, intende proporre al Governo cittadino l’adozione immediata delle seguenti misure di sostegno economico e fiscale.

E tanto al fine di alleviare le specifiche conseguenze della crisi nei confronti delle famiglie, della categoria dei commercianti e dei lavoratori che anche presso quei commercianti prestano la propria attività. Categoria, quella dei commercianti che peraltro è stata già duramente colpita dalla pregressa crisi economica e che per effetto della pandemia in atto subirà un ulteriore contraccolpo, difficilmente superabile senza l’adozione immediata di misure di sostegno. A tal fine, salva l’efficacia di analoghe misure di rango superiore che il Governo potrà o meno varare, chiede che siano adottate in via immediata le seguenti misure a sostegno dei cittadini torresi:

- differimento di almeno 3 mesi della TARI e degli altri tributi locali (Tosap, IMU e Tasi), e contestuale non produttività di interessi e sanzioni per questi pagamenti;

- rinvio di almeno 6 mesi per il pagamento di tutte le sanzioni, cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelle conseguenti ad accertamenti esecutivi, e contestuale non produttività di interessi e sanzioni per questi pagamenti;

- proroga al 31 maggio 2020 per le rateizzazioni in corso;

- esonero dal versamento dei tributi locali per gli esercenti le attività commerciali sino al 31 maggio 2020.

Consapevoli che si tratta di piccole misure - conclude il comunicato -, che tuttavia consentiranno di non gravare ulteriormente sulle famiglie e pertanto di alleggerire il carico che in questo momento stanno vivendo. Uniti, al fianco di famiglie, lavoratori e commercianti torresi".