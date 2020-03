A cura della Redazione

Emergenza coronavirus, pubblichiamo il comunicato del Gruppo consiliare del Partito Democratico di Torre Annunziata:

"Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Torre Annunziata, come già manifestato nella lettera aperta alla Città dei giorni scorsi, in cui si impegnava ad individuare strumenti economici a sostegno di cittadini e imprese commerciali/artigianali fortemente penalizzate, queste ultime, dalla chiusura forzata delle loro attività, nella giornata di ieri ha presentato un pacchetto di proposte al sindaco Vincenzo Ascione che va proprio in questa direzione.

La prima, la sospensione della sosta a pagamento su strisce blu, è stata già recepita dal primo cittadino che nella giornata di oggi ha emesso apposita ordinanza.

Tra le proposte ci sono agevolazioni per commercianti e artigiani relative alle imposte comunali (Tasi, Cosap, ecc.) nonché dilazione nel tempo dei pagamenti di cartelle esattoriali e sanzioni amministrative.

A causa dell’emergenza coronavirus, viviamo momenti difficili che dobbiamo affrontare con senso di responsabilità, senza farci prendere dal panico. Lo Stato centrale e la Regione Campania stanno mettendo in campo capacità, risorse e mezzi per affrontare nel migliore dei modi questo tsunami e solo con la collaborazione di tutti riusciremo insieme a vincere questa battaglia".