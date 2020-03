A cura della Redazione

Il Circolo PD di Torre Annunziata, dinanzi alle tragedie ed agli enormi rischi che il virus COVID-19 sta causando, esprime piena solidarietà e sostegno al lavoro delle Autorità civili, dei volontari e di quanti sono impegnati a contenere e fermare il contagio.

Un plauso va ai medici, agli infermieri ed a tutti gli operatori sanitari e parasanitari dell'Ospedale Sant'Anna di Boscotrecase per l'incessante lavoro messo in campo, utile a garantire l’assistenza necessaria alle persone e alle popolazioni di questa parte della provincia di Napoli.

Questi lavoratori ed il personale sanitario, che con coraggio e spirito di abnegazione si stanno prodigando per la cura dei cittadini, senza risparmio di energie, vanno messi nelle migliori condizioni di sicurezza per svolgere in modo sereno ed efficiente il proprio lavoro, a cominciare dalla disponibilità di dispositivi di sicurezza e di protezione individuale.

Con lo stesso spirito sosteniamo le richieste contenute nella nota del sindaco Vincenzo Ascione al presidente Vincenzo De Luca, tesa ad istituire nell'ex sede dell'Ospedale Civile di piazza Ernesto Cesaro, un presidio ospedaliero di primo soccorso. Consideriamo indispensabile tale misura e resteremo vigili affinché l'ASL Na 3 sud possa già nelle prossime ore disporre l'avvio dei lavori necessari per adibire e/o convertire i locali dell'ex ospedale civile in ambulatorio di pronto soccorso.