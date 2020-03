A cura della Redazione

Pubblichiamo il comunicato del commissario cittadino di Fratelli d'Italia, Fabio Boccia, sulla nota indirizzata da sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione.al presidente della Regione Campnaia Vincenzo De Luca, e riguardante l'apertuta di un Primo Soccorso Ospedaliero nell'ex ospedale di piazza Ernesto Cesàro.

"Prendiamo atto ed esprimiamo il nostro apprezzamento per il comunicato del Sindaco n. 40 del 16/03/2020 circa la proposta al Presidente De Luca di ripristinare nell’ex ospedale di Torre Annunziata, attualmente sede del Distretto 56 - U. O. Salute Mentale dell’Asl Na 3 Sud, il presidio di primo soccorso ospedaliero.

Premesso che il nosocomio “S. Anna e S.S. Maria della Neve” riveste un ruolo strategico di primaria importanza per un’utenza che comprende i comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase e Terzigno, siamo pienamente in accordo con quanto richiesto dalle amministrazioni comunali ricadenti in questo ambito territoriale.

A seguito della grave situazione chi si è creata a causa della pandemia da Covid-19 e preoccupati per l’emergenza sanitaria a livello nazionale ribadiamo l'urgenza e l'importanza di ripristinare quanto prima un servizio fondamentale per i cittadini, quale garanzia del diritto alla salute.

Siamo pronti per avviare una campagna massiva di raccolta fondi, gestita dalla Protezione Civile o da un ente ecclesiastico, per sostenere il nostro personale sanitario e la cittadinanza attiva nella gestione dell'emergenza nonchè l'acquisto di mezzi primari di protezione individuale e collettiva. Siamo inoltre disponibili a tavoli tecnici per fronteggiare l'emergenza affinchè vengano adotatte misure efficaci in materia di prevenzione collettiva e salute pubblica.

In questo momento di criticità c'è bisogno di unire le forze, le idee e le competenze presenti sul territorio".

Il commissario cittadino

dott. Fabio Boccia