Pubblichiamo la lettera del Commissario cittadino di Fratelli d'Italia, dott, Fabio Boccia, con la quale dirigente si sospende dall'incarico in vista di un chiarimento con i vertici provinciali, regionali e nazionali.

"E’ giunto il momento, trascorsa la fase più acuta dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto tutti noi, di esprimere liberamente il mio pensiero.

Presupposto essenziale del mio tessuto ideologico sono il liberalismo e la democrazia, quali fondamenti di una convivenza sociale civile e di rispetto. Tutto questo è alla base della mia condanna ad ogni forma di estremismo.

Sento forte la libertà di esprimere il mio pensiero e soprattutto di condividere idee giuste e socialmente utili, siano esse di destra, di sinistra o di centro, riduttive per la mia persona. Essere un mero esecutore di scelte scellerate altrui non mi appartiene! La mia astensione a qualsiasi forma di compromesso mi permette di essere un uomo totalmente slegato dalle logiche di spartizione di una politica cialtrona, clientelare e soprattutto parenterale.

L’idea, maturata già prima della pandemia, trova la sua conferma in questa emergenza sanitaria dove alcune esternazioni anche dei leader nazionali non hanno avuto riscontro in quello che è il mio pensiero. Detta emergenza ha evidenziato le carenze di idee e programmazioni anche delle amministrazioni locali, nonchè l’incompetenza di alcuni amministratori.

La politica nazionale e locale post pandemica sarà una politica rivoluzionata negli uomini, nei contenuti, nelle idee e nelle competenze di cui io voglio essere parte integrante. Pertanto ritengo di continuare la mia azione politica sia sul nostro territorio che sui territori limitrofi, ed è forte il sentimento di collaborare per offrire il mio contributo a chi seriamente ed onestamente lavora per il benessere della collettività e della nostra Torre Annunziata.

Il mio operato continuerà anche attraverso la lista civica “TERRA NOSTRA OPLONTIS”, gia presente alle elezioni comunali del 2017, nonchè il comitato di promozione territoriale “TORRE NEXT”. Seguirà l’apertura di un profilo social pubblico in cui condividerò ed accoglierò pensieri e proposte ove imperativo essenziale sarà cercare soluzioni e breve e medio termine di utilità comune.

Sono trascorsi sette anni dal primo incarico in Fratelli d’Italia dove ho profuso impegno personale ed economico. Il cambiamento promesso dal nostro Presidente Giorgia Meloni non si è mai materializzato nella circoscrizione di Napoli e Provincia.

Uomini e donne calati dall’alto a ricoprire ruoli dirigenziali in territori a loro totalmente sconosciuti, con l’unico obiettivo di accrescere la loro posizione politica, curando esclusivamente interessi personalistici e non di partito. Alcuna possibilità è data a coloro che agiscono liberi da compromessi e da legami parentali di proseguire in azioni attive per lo sviluppo della collettività e del partito.

Dunque sospendo ad horas la mia carica di Commissario cittadino, cosi come tutte la attività pro-partito, ma resto a disposizione per qualsiasi confronto serio e democratico con chi realmente oggi è dirigente di questo partito nel distretto provinciale, regionale e nazionale".