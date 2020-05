A cura della Redazione

Emergenza coronavirus, la sezione di Torre Annunziata della Lega propone all'ettenzione dell'amministrazione comunale alcune misure atte ad allegerire il carico fiscale dei commercianti.

"La Lega Salvini-Premier, sezione Torre Annunziata, in uno spirito di fattiva collaborazione, - si legge ne comunicato a firma della segretaria cittadina Imma Dota - propone all'amministrazione comunale la riduzione della Tari in maniera proporzionata rispetto al periodo in cui le attività commerciali, produttive e fornitrici di servizi presenti nel nostro territorio sono state obbligate, dai Dpcm e dalle ordinanze regionali, alla chiusura per l’emergenza Covid-19.

Nel contempo, l'esenzione della Tosap (tassa occupazione suolo pubblico) per bar e ristoranti relativa all'anno in corso. Tali misure, seppur temporanee - conclude la nota - darebbero una boccata d'ossigeno e un'iniezione di fiducia in vista di una graduale riapertura".