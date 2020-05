A cura della Redazione

Il Partito Democratico di Torre Annunziata lancia una petizione su Change sul futuro dell'attuale Covid-Hospital di Boscotrecase. Passata l'emergenza coronavirus, il presidio ospedaliero diventerà un Polo di Eccellenza sanitaria? E' la domanda che il Pd torrese pone al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Ecco il testo della petizione:

"A seguito dell'emergenza, l'Ospedale S. Anna e SS. Maria di Boscotrecase è stato trasformato in centro specialistico per la cura dei malati Covid 19 e tutti i reparti, ivi compreso il pronto soccorso sono stati spostati altrove (ad esempio, al Maresca di Torre del Greco).

Passata la pandemia questi reparti torneranno a Boscotrecase per servire un bacino d'utenza vasto? E' lecito interrogarsi sul futuro di questo nosocomio, inaugurato appena 14 anni fa, nel cui bacino di utenza Torre Annunziata è il Comune più grande o rischiamo di chiuderlo e di perdere un presidio sanitario di vitale e primaria importanza per i nostri cittadini? Vi è lo spazio, invece, per far sì che l'Ospedale diventi un vero Polo di Eccellenza Sanitaria.

Come Partito Democratico abbiamo chiesto la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico.

Chiediamo che i Sindaci dei Comuni del territorio sollecitino la Dirigenza dell'Asl e la Regione Campania ad agire in questa direzione".