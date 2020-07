A cura della Redazione

Sabato 4 luglio dalle ore 18,00, in Corso Umberto I (angolo via Vesuvio) la Lega - Salvini Premier, sezione Torre Annunziata-Trecase, insieme al gruppo giovani, sarà presente con un gazebo per la campagna tesseramento 2020 e per una raccolta firme.

“Torniamo di nuovo in piazza tra la gente e per la gente – ha detto Imma Dota, responsabile cittadina del partito – per la sospensione delle cartelle di Equitalia, fermare la sanatoria dei clandestini, difendere i decreti sicurezza e dire finalmente basta ai vitalizi. Sarà un segnale forte che lanceremo a questo Governo, sempre più distante dai reali problemi dell'Italia”.