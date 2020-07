A cura della Redazione

Ampia partecipazione dei cittadini all'evento promosso dalla Lega - Salvini Premier, sezione Torre Annunziata-Trecase, insieme al gruppo giovani tenutosi sabato scorso. Oltre cento le adesioni per le raccolta firme per dire stop alle cartelle, ai clandestini e ai vitalizi.

Il gruppo della Lega ha raccolto anche cinquanta sottoscrizioni al partito nell'ambito della campagna 2020.

“Questa è la politica che vogliamo portare sul territorio, nel segno del confronto e della partecipazione - ha adffermato Imma Dota, segretaria cittadina -. Sono state tante le persone che hanno accolto con favore l'iniziativa in un clima di serenità. Continueremo a lavorare in questa direzione con lealtà e rispetto. Ogni tentativo di strumentalizzazione sarà rispedito al mittente. Come Lega continueremo ad occuparci dei problemi concreti della gente e lo faremo stando in mezzo a loro, mettendoci la faccia".