A cura della Redazione

L'opposizione al comune di Torre Annunziata perde un altro pezzo.

Dopo i consiglieri Bruno Avitabile, Salvatore Solimeno e Maria Oriunto, anche il consigliere comunale, arch. Armando Piiccirillo, eletto nella lista elettorale "Torre Annunziata libera", in appoggio alla candidatura a sindaco di Ciro Alfieri, passa nei banchi della maggioranza confluendo nel gruppo "Progressisti e Democratici", rappresentato in Consiglio comunale dall'arch. Maria Longobardi.

Piccirillo, tuttavia, ha sempre gravato nel campo del centrosonistra, essendo sostetinore del consigliere regionale del Partito Democratico Mario Casillo.

I Progressisti, quindi, tornano ad essere rappresentati in Consiglio comunale da 2 consiglieri, dopo che Gerardo Salvi, eletto nei Progressisti e Democratici, era andato via per aderire, insieme al consigliere Antonio Pallonetto, a +Europa.

In conclusione, l'opposizione perde 4 pezzi e ne guadagna 1, il consigliere Mauro Iovane passato dalla maggioranza alla Lega di Salvini.