La Commissione regionale di garanzia del Partito Democratico, presieduta dall'avvocato Giosuè Starita, nella riunione di lunedi 3 agosto 2020, ha condiviso la necessità di approvare un'autodichiarazione da far sottoscrivere ai candidati al consiglio regionale come atto autonomo del PD.

L'autodichiarazione contiene la sottoscrizione al codice etico, al codice di autoregolamentazione della commissione antimafia e in essa si ribadisce la priorità della nostra azione politica e istituzionale contro lotta alla camorra, si assume l'impegno di rispettare lo statuto in ordine all’ autofinanziamento del PD e a seguire scrupolosamente la normativa elettorale per la trasparenza e la propaganda

La Commissione regionale di garanzia invita dunque gli organi dirigenti regionali a far si che tutti i candidati sottoscrivano questo documento.