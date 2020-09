A cura della Redazione

Presa di posizione del Partito Democratico metropolitano circa il comportamento assunto dalla consigliera comunale Pd Germaine Popolo, astenutasi nell'ultima seduta consiliare dal votare il bilancio consuntivo 2019.

“IL PD metropolitano - si legge in una nota a firma del segretario Marco Sarracino - ha sostenuto il lavoro delle Amministrazioni comunali di centrosinistra chiamate a fronteggiare una difficile situazione sanitaria e sociale in questi mesi. Per questo ritengo sia stato un atto ingeneroso, in una realtà complessa come quella di Torre Annunziata, in un passaggio consiliare importante come il voto sul rendiconto di bilancio, avere una posizione di distinzione rispetto al Sindaco e alla maggioranza del gruppo consiliare.

In questi giorni dobbiamo essere tutti impegnati per superare l'emergenza sanitaria, assicurare l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico,rispondere alla crisi sociale nel solco dell'ispirazione di fondo portata avanti dal Presidente De Luca e, contestualmente, per ottenere il miglior risultato possibile alla lista del PD in occasione del voto regionale del 20 e 21 settembre".