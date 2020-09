A cura della Redazione

Maria Teresa De Martino, avvocato 32enne, consigliere comunale a Torre Annunziata, è candidata alle Regionali nella lista di “Campania libera” a sostegno di De Luca. Suo padre Vincenzo, medico, nel lontano 2000 rivestì per 5 anni la carica di consigliere comunale, eletto nelle liste de “I Democratici” di Romano Prodi.

“Ho deciso di candidarmi – inizia Maria Teresa – perché dopo tre anni di esperienza al comune di Torre Annunziata, dove penso di aver svolto con diligenza il ruolo di consigliera comunale, sento la necessità di mettermi alla prova e cimentarmi in questa nuova avventura.

Di quali tematiche ti occuperesti nel caso fossi eletta in Consiglio regionale?

“Mi occuperei innanzitutto della questione delle cisterne al porto di Torre Annunziata e della seconda foce del fiume Sarno. Più in generale mi impegnerei per la salvaguardia dell’ambiente, visto lo stato di degrado in cui versano i nostri territori. Da tempo, inoltre, mi occupo del sociale aiutando le famiglie più disagiate. Sono, poi, un’animalista convinta e da sempre mi batto per la loro tutela”.

Ti sei avvicinato relativamente da poco alla politica. Quali difficoltà hai trovato in questi tre anni di impegno nelle Istituzioni.

“Mi sono resa conto quanto sia difficile portare avanti una propria istanza e quanto la burocrazia sia un ostacolo alle buone intenzioni. Tuttavia sono testarda e non mi fermo davanti alle prime difficoltà. In questi 3 anni sono maturata molto sia dal punto politico che professionale e non chiedo altro che mettere al servizio della collettività questa mia breve ma intensa esperienza”.