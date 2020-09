A cura della Redazione

I dati sulla partecipazione al voto al referendum e alle elezioni Regionali a Torre Annunziata.

Per il referendum costituzionale, ha votato il 55,46 per cento degli elettori (su 32.884 aventi diritto al voto hanno votato 18.239 elettori).

Per le elezioni regionali in Campania, ha votato il 55,55 per cento degli elettori (su 34.712 aventi diritto hanno votato 18.241 elettori)