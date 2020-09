A cura della Redazione

Vincenzo De Luca è stato rieletto presidente della Regione Campania con circa il 70 per cento dei consensi. Primo partito del centrosinistra il Pd con circa il 17 per cento; primo partito del centrodestra Fratelli d’Italia, con il 6 per cento circa; mentre il Movimento 5 Stelle ha raccolto il 10 per cento.

Il più votato in termini assoluti di voti è stato il capogruppo uscente del Partito Democratico Mario Casillo, con oltre 42 mila preferenze.

Ma come si sono comportati i candidati di Torre Annunziata?

Nella cittadina oplontina, come era lecito aspettarsi, hanno ottenuto i maggiori consensi. Orfeo Mazzella del Movimento 5 Stelle ha ottenuto 1.007 voti, posizionandosi al 9° posto nella sua lista, con 1.821 voti totali; Mauro Iovane (Lega Salvini) 859 voti, 6° posto con 1.889 voti totali; Maria Teresa De Martino (Campania Libera) 586 voti, 8° posto con 1.088 voti totali; Angela Ossame (Fare Democratico) 310 voti, 21° posto con 1.086 voti totali ; Franceso Alessandrella (Per Persone e la Comunità) 249 voti, 17° posto con 380 totali; Francesca Napolitano (Progressisti e Democratici) 176 voti, 7° posto con 482 voti totali.

Nessuno dei candidati, però è riuscito a posizionarsi ai primi posti, pur ottenendo discreti risultati personali.