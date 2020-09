A cura della Redazione

Con 42.350 preferenze, Mario Casillo, consigliere regionale uscente del Partito Democratico, nativo di Boscoreale, è il candidato in assoluto più votato alle Regionali in Campania.

Un'affermazione che è andata ben oltre le più rosee previsione, come lo stesso Casillo ha affermato in un messaggio rivolto ai suoi elettori.

"Grazie di cuore a tutti - ha scritto -. Il risultato che abbiamo ottenuto è andato ben oltre ogni mia più rosea previsione e per questo non smetterò mai di ringraziarvi. Mi aspettavo un buon risultato, ma non di queste dimensioni. Sono molto soddisfatto perché in politica quando si governa è difficile poi confermare consenso, invece il lavoro di questi anni è stato apprezzato.

E' stata una campagna elettorale anomala per il Covid19, ma nonostante questo è stata interessante e piacevole, sono riuscito a rimanere in contatto con tutti voi, con i territori. Ora continuiamo il nostro lavoro per la Campania per tramutare in fatti le nostre idee".