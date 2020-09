A cura della Redazione

La Lega Salvini-Premier conferma la sua leadership nella coalizione cittadina di centrodestra, con 1.496 preferenze complessive.

"Un risultato più che lusinghiero - afferma Imma Dota, segretaria cittadina - , raggiunto in primis dal nostro candidato Mauro Iovane, che nella sola città di Torre Annunziata, dove ricopre il ruolo di consigliere comunale di opposizione, ha ottenuto 859 consensi su 1.886 della circoscrizione di Napoli. E' un riconoscimento alla lealtà e alla coerenza politica, valori rispetto ai quali non si può prescindere. Ma oltre ai numeri e alle percentuali, il dato che emerge dalle regionali rappresenta un punto di partenza importante per costruire sul territorio le basi per una coalizione di centrodestra, alternativa all'attuale amministrazione.

Nel ringraziare tutti coloro che hanno riposto la propria fiducia nel partito e in Mauro Iovane - conclude la segretaria -, la Lega Salvini-Premier di Torre Annunziata proseguirà le sue battaglie a favore del territorio, senza compromessi".