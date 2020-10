A cura della Redazione

Ballottaggio per 13 Comuni della regione Campania: 9 in provincia di Napoli, 2 in provincia di Salerno, 1 in provincia di Caserta e 1 in provincia di Avellino.

Saranno oltre 300mila gli elettori che torneranno alle urne dopo aver già votato per le Elezioni Regionali, per il Referendum sul taglio dei parlamentari ed appunto per le elezioni comunali.

La lista dei Comuni in provincia di Napoli al ballottaggio: Casavatore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Lacco Ameno, Pomigliano D'Arco, Sant'Anastasia, Saviano, Sorrento, Terzigno

Tra le sfide più attese c’è sicuramente quella di Giugliano in Campania, dove il duello sarà tra Antonio Poziello, sindaco uscente, e Nicola Pirozzi. Anche a Pomigliano d’Arco sfida agguerrita tra Gianluca Del Mastro ed Elvira Di Mastro

A Casavatore sfida tra Luigi Maglione e Vito Marino; a Lacco Ameno si contenderanno la fascia tricolore Domenico De Siano e Giacomo Pascale, che al primo turno hanno raccolto lo stesso numero di voti.. Si voterà anche a Sorrento: per scegliere tra Massimo Coppola e Mario Gargiulo. A Terzigno il ballottaggio è tra Francesco Ranieri (sindaco uscente) e Vincenzo Aquino.

Due i Comuni in provincia di Salerno al ballottaggio. Ad Angri il sindaco uscente Cosimo Ferraioli contro Pasquale Mauri. Ballottaggio anche a Pagani tra i candidati Enza Fezza e Lello De Prisco.

In provincia di Avellino andrà al ballottaggio Ariano Irpino, Enrico Franza se la vedrà contro Marco La Carità.

In provincia di Caserta al ballottaggio Marcianise. Qui gli elettori dovranno scegliere tra il sindaco uscente Antonello Velardi e Dario Abate.