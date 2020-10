A cura della Redazione

Seduta di Consiglio comunale. Stamattina si è riunita l'Assise cittadina per discutere i punti all'ordine del giorno, tra cui l'approvazione del Bilancio di previsione, il documento contabile che traccia i punti programmatici dell'Amministrazione comunale per l'anno 2020 (in realtà si riduce ad un bilancio trimestrale, visto che mancano poco meno di tre mesi alla fine dell'anno). Ha relazionato per l'occasione l'assessore al Bilancio Emanuela Cirillo.

Tutta la maggioranza ha votato a favore dell'atto, ad eccezione del consigliere Salvatore Solimeno che si astenuto in quanto ha ritenuto non sufficienti le risorse stanziate per le politiche giovanili.

Approvato anche l'ordine del giorno proposto dal consigliere di opposizione Pier Paolo Telese sul tema "Misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere”.

Rinviato al prossimo Consiglio comunale, invece, per mancanza di numero legale, il punto riguardante la dichiarazione di pubblico interesse per la realizzazione di un impianto sportivo in via Prota.