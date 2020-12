A cura della Redazione

Giunta comunale di Torre Annunziata al momento con una sola assessore donna, mentre con il numero attuale (5 assessori più il sindaco) la presenza femminile dovrebbe essere per lo meno di 2 donne. La legge, infatti, prevede che nell’esecutivo il gentil sesso debba essere rappresentato da almeno il 40 per cento da donne.

Ne parliamo con il sindaco Vincenzo Ascione.

“Innanzitutto conosco bene la legge e mai penserei di violarla – commenta il primo cittadino -. Qualcuno afferma che è da parecchi mesi che esiste questa “illegalità” all’interno della giunta. Faccio notare che con le dimissioni, e la non sostituzione, dell’assessore Roberta Ramondo, l’esecutivo era costituito da due donne (Emanuela Cirillo e Martina Nastri, ndr), e che con la loro presenza in giunta, dal punto di vista numerico, il quorum era rispettato. Solo con le dimissioni dell’avvocato Martina Nastri, sostituita dal consigliere comunale Luigi Cirillo (la surroga è di 5 giorni fa, ndr), esiste questa “anomalia”. Ma tra qualche giorno il tutto tornerà alla normalità. Non vedo tutto questo clamore sollevato da qualche personaggio che ha già iniziato la campagna elettorale per le comunali del 2022”.

Si sta parlando sempre più spesso di un prossimo rimpasto in giunta. A che punto siamo?

“Parto da una premessa: in tre anni e mezzo della mia sindacatura gli assessori che si sono alternati in giunta sono appena 11 su 6 posti disponibili (3 li ha cambiati solo Genarazione 2.0 per un principio di alternanza, ndr). Ora, ad un anno e mezzo dalle prossime elezioni comunali, c’è un naturale assestamento all’interno delle forze politiche che sostengono la maggioranza ed è giusto che io ascolti le loro proposte. Se sarà necessario farò qualche aggiustamento ma solo nell’ottica di rafforzare l’esecutivo in vista del rush finale, quando saranno portati a termine molti dei progetti messi in campo in questi tre anni e mezzo di consiliatura”.

Questa pandemia ha impoverito ulteriormente la città…

“E’ vero. Purtroppo il Comune può fare ben poco di fronte a questa situazione così drammatica. Torre Annunziata ha pagato un prezzo alto con il decesso di 20 cittadini, alle cui famiglie va il nostro cordoglio, anche se in termini di contagi abbiamo avuto meno positivi di tanti altri Comuni a noi vicini. Speriamo che la situazione si normalizzi al più presto, anche con l’arrivo dei vaccini anticovid. Quest’anno abbiamo preferito risparmiare sulle luminarie natalizie per mettere a disposizione quei pochi fondi che avevamo per alleviare un po’ le famiglie più disagiate. Con l’aiuto del Governo distribuiremo in prossimità delle festività natalizie buoni spesa per i bassi percettori di reddito. La nostra speranza è che l’anno 2021 sia foriero solo di cose belle e che si possa cancellare presto quello che sarà ricordato nella storia come uno degli anni più bui degli ultimi secoli”.