Il consigliere comunale di Torre Annunziata Salvatore Solimeno, del gruppo “De Luca Presidente", rimette nelle mani del sindaco Vincenzo Ascione la delega alle Politiche Giovanili.

Già in fase di approvazione del Bilancio di previsione 2020, Solimeno aveva mosso delle critiche in quanto nel documento contabile non erano stati stanziati fondi per le Politiche Giovanili. Ora a distanza di qualche mese, e dopo aver messo in agenda l’elezione del nuovo Forum dei Giovani (rimandato solo per l’emergenza Covid), Solimeno ritiene di aver portato a termine la sua mission e, pertanto, di considerare terminato il mandato conferitogli.

“L’unico raccomandazione che mi sento di dare – afferma – è che si dia in futuro maggiore attenzione a questa tematica con un apposito stanziamento di risorse economiche in bilancio così da allargare l’orizzonte delle attività delle Politiche Giovanili, attraverso la partecipazione a progetti regionali”.