A cura della Redazione

"La decisione del Presidente Vincenzo De Luca di vaccinarsi rappresenta un gesto coraggioso e allo stesso tempo volto a lanciare un messaggio di rassicurazione nei confronti della popolazione".

Lo ha dichiarato il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale Mario Casillo.

"Insomma un invito ad aderire alla campagna vaccinale, un modo per dare man forte e decisa contro chi si dice contrario alla vaccinazione - ha proseguito Casillo -. Da uomo delle Istituzioni ha dato l'esempio e bene ha fatto a darne una visibilità pubblica. Troppo spesso si accusa la politica di non metterci la faccia, di non essere in prima linea, bene oggi De Luca lo ha fatto senza indugio".