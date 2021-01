A cura della Redazione

Formata la nuova Giunta comunale. Domani, giovedì 21 gennaio 2021, alle ore 12, presso l'aula consiliare "G. Siani" della Casa Comunale di via Provinciale Schiti, 51, Torre Annunziata, il sindaco Vincenzo Ascione presenterà ufficialmente i componenti della sua Gunta.

A meno di ripensamenti all'ultimo momento, i nuovi assessori dovrebbero essere: Lorenzo Diana, Stefania Caiazzo, Anna Vitiello, Raffaele Pignataro, Luigi Cirillo, Vincenzo Caputo e Carolina Collaro.

Lorenzo Diana, di San Cipriano D'Aversa. Laureato in Storia e Filosofia, è stato consigliere comunale della sua città, consigliere provinciale di Caserta e nel 1994 deputato con i Democratici di Sinistra, Nel 1996 è stato eletto senatore, ricoprendo la carica di segretario della Commissione parlamentare antimafia. Nel 2001 è stato ancora una volta rieletto alla Camera dei Deputati con l'Ulivo. Nel 2006 ha ssunto la carica di Responsabile Nazionale DS per la lotta alle mafie.

Stefania Caiazzo, di Portici, esperta in materia urbanistica, docente universitaria, con esperienze sia all’Università “Federico II” di Napoli che alla Seconda Università di Napoli,. E' stata anche assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici del Comune di Portici, dal luglio 2013 al settembre 2014, e assessore al comune di Caserta. Da tecnico ha redatto, tra gli altri, i Piani urbanistici comunali (Puc) dei Comuni di Anacapri, Trecase, Lauro e Mercato San Severino.

Anna Vitiello, di Torre Annunziata, laureata in Scienze della dell'Educazione e delle Formazione. Imprenditrice, coordinatrice del progetto Cripta del Santuario dello Spirito Santo di Torre Annunziata. Poetessa con la passione del teatro.

Raffaele Pignataro, di Torre Annunziata,avvocato amministrativista, assessore riconfermato.

Luigi Cirillo, di Torre Annunziata, già consigliere comunale, assessore riconfermato.

Vincenzo Caputo, di Napoli, commercialista con studio professionale a Napoli e a Roma. E' stato, dal 2015 al 2019, Presidente del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Banche e Assicurazioni Laboratory (BeALab)”, nomina proposta dall’Assessore al Lavoro, Formazione, Orientamento Professionale e Politiche dell’Emigrazione e dell’Immigrazione della Regione Campania.

Carolina Collaro, di Torre Annunziata, vive a Napoli. Architetto con un lunghissimo curriculum, docente per la materia Arte e Immagine del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Studiosa, tra l'altro, della sostenibilità ambientale. Osservatore alla COP21 (Conferenza delle Parti) a Parigi, sui negoziati sul Cambiamento Climatico, come Osservatore per l'Università di Bayreuth (Germania). Componente elettivo, dal 1996 al 2001, della Commissione Edilizia Comunale e Commissione Integrata per l'Ambiente di Torre Annunziata.