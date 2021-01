A cura della Redazione

Nuova Giunta a Torre Annunziata, il Partito Democratico napoletano contento per scelta Diana.

"A Torre Annunziata si è fatta una scelta importante dando vita ad una giunta che vede la presenza di personalità di valore disposte a dare una mano per la città. È il modo migliore per rispondere ai gravi fatti che sono accaduti nelle ultime settimane".

Così il segretario metropolitano del Pd Napoli, Marco Sarracino: "Siamo particolarmente orgogliosi che Lorenzo Diana - incalza Sarracino - abbia deciso di impegnarsi come vicesindaco ed assessore alla legalità, alla sicurezza e all'utilizzo dei beni confiscati. Rappresenta per noi un punto di riferimento importante nelle battaglie contro la camorra e per la legalità in Campania e nel Paese. Siamo certi del suo straordinario contributo per accelerare i progetti di riutilizzo dei beni confiscati. La federazione metropolitana ringrazia inoltre il commissario del circolo locale Paolo Persico, per aver da subito lavorato affiche il partito e l'amministrazione si aprissero al contributo dei migliori profili delle nostre comunità e al confronto con i cittadini".