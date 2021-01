A cura della Redazione

Dopo le ultime vicende al comune di Torre Annunziata, con l'arresto del dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, l'azzeramento e poi la nomina della nuova Giunta, la cresciita dei contagi in questo primo mese dell'anno, interviene il commissario del Partito Democratico cittadino Paolo Persico.

"In questi giorni sono cresciuti i contagi Covid a Torre Annunziata - afferma -. E' una situazione che desta preoccupazione e che va affrontata nel merito e senza strumentalizzazioni per tutelare la salute dei cittadini e, contestualmente, i diritti educativi e la ripresa piena delle attività economiche. L'azione portata avanti dal sindaco Enzo Ascione e dall'Amministrazione comunale, in stretto raccordo con l'Asl e l'Unità di crisi regionale, va in questa direzione. La situazione va attentamente monitorata anche alla luce della riapertura in molte città degli istituti superiori e della verifica del funzionamento effettivo del piano aggiuntivo dei trasporti messo in campo dall'Eav. Non è opportuno alimentare conflitti su queste materie così delicate. Vi sono, contestualmente, segnali importanti di presenza e di efficacia dello Stato che vanno valorizzati. Aver colpito, anche a Torre Annunziata, chi, in modo arbitrario, percepiva il reddito di cittadinanza ledendo i diritti dei più deboli incoraggia chi non si arrende e vuole combattere per un futuro migliore".

Poi il discorso si sposta sulle iniziative da prendere per il futuro della citta. "Il PD - conclude Persico -, pur tenendo conto dei limiti imposti dalle misure di contenimento della pandemia, nei prossimi giorni aprirà un confronto di merito con le forze sociali, il mondo associativo, le forze più vivaci e attente della città per contribuire rilanciare l'azione politica e amministrativa sui temi del lavoro, dello sviluppo e della vivibilità".