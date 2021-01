A cura della Redazione

Il sindaco Giovanni Palomba mercoledì scorso ha nominato la nuova Giunta di Torre del Greco. Tra gli assessori anche due professionisti di Torre Annunziata: l’avvocato Maria Pirozzi, detta Graziella, che assume le deleghe alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Project Financing e Demanio; e l’architetto Gennaro Polichetti, con la delega all’Urbanistica ed al SUAP.

La Pirozzi è alla sua prima esperienza politico-amministrativa, e prende il posto dell’assessore Luisa Refuto, avvocato, sempre di Torre Annunziata. Mentre Polichetti è stato già assessore e dirigente presso il comune oplontino.

Un vero gemellaggio tra comuni confinanti che sicuramente sarà foriero di buoni risultati, visto lo spessore dei due neo assessori. Più esperto Polichetti, più battagliera la Pirozzi.

Una curiosità: in politica, quando le Amministrazioni sono in difficoltà per motivi vari, si fa sempre più spesso ricorso ad assessori esterni. Accade a Torre del Greco, è accaduto a Torre Annunziata, dove su 7 assessori nominati recentemente dal sindaco Vincenzo Ascione, 3 non sono oplontini: Lorenzo Diana (San Cipriano D’Aversa), Stefania Caiazzo (Portici), Vincenzo Caputo (Napoli).