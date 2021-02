A cura della Redazione

Una deputata e una senatrice del Movimento 5 Stelle, Teresa Manzo (a destra nella foto) e Virginia La Mura, su fronti opposti per quanto riguarda la fiducia al Governo Draghi.

“Voterò sì alla fiducia del Governo Draghi – ha detto Teresa Manzo, parlamentare di Castellammare di Stabia -, ma continuerò a dare voce alle battaglie che sto portando avanti a livello nazionale, come la tutela dei diritti dei lavoratori stagionali e la raccolta di istanze dei cittadini presenziando sui territori. È doveroso precisare, però, che dare fiducia al Governo Draghi non significa appoggiare ogni scelta in maniera incondizionata”

“Ho votato no alla fiducia a questo Governo, riservandomi di valutare le azioni che intraprenderà quando saranno presentate al Parlamento”. Così la senatrice di Pompei Virginia La Mura, capogruppo M5S in commissione Territorio, Ambiente e Beni ambientali. “Dalle linee programmatiche comunicate ieri mattina dal presidente Draghi, emerge a mio parere un orientamento che vede lo Stato e i settori che lo compongono secondo un’ottica aziendalistica che bada al profitto e non al benessere di chi vi è coinvolto”