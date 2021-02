A cura della Redazione

Il dottor Giuseppe Raiola è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Torre Annunziata. Succede al dimissionario Rocco Manzo.

Raiola è stato eletto nella seduta consiliare di questa mattina, mercoledì 24 febbraio, alla presenza di 22 consiglieri comunali. Ha ottenuto alla prima votazione 16 voti (i due terzi dei componenti il Consiglio), venendo così eletto al primo turno. L'unica astenuta, la consigliera del Pd Germaine Popolo, mentre la consigliera Maria Teresa De Martino ha ottenuto 5 voti.

Il neo presidente Raiola ha ringraziato i colleghi consiglieri "perché mi permettono di rivestire una carica prestigiosa", ha detto. Poi ha continuato: "Cercherò di svolgere questo ruolo nel migliore dei modi, con imparzialità e in rappresentanza dell'intero Consiglio comunale. In tanti anni di carriera politica è la prima volta che vengo chiamato a svolgere questo compito. Vi confesso - ha concluso - di essere emozionato e nello stesso tempo orgoglioso per il mandato conferitomi".

La maggioranza, ultimamente andata in fibrillazione dopo la nomina della nuova Giunta, si ricompatta nella scelta del presidente del Consiglio, segno evidente di una ritrovata coesione.