A cura della Redazione

"Il rapporto presentato oggi relativo ad un anno di attività dei carabinieri - si legge nel comunicato del Partito democratico di Torre Annunziata -, in coordinamento con le Procure della Repubblica per contrastare i fenomeni di inquinamento e sversamenti abusivi nel bacino del Sarno e nei Regi Lagni, testimonia della possibilità di ottenere risultati efficaci se c'è un coordinamento tra le forze dello Stato e una forte volontà istituzionale. In un anno di lavoro sono stati colpiti tanti comportamenti illeciti e si è aggiornata una mappa delle criticità.

Sarà importante proseguire su questa strada - prosegue la nota - e stanziare risorse significative per dotare le forze dello Stato di strumenti tecnologici avanzati e mezzi per continuare questo impegno. Al tempo stesso comune, regione e altre autorità competenti devono rafforzare il coordinamento sul presidio del territorio, sulla videosorveglianza, sulla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete dei canali e dei fossi al fine di ridurre i fattori inquinanti. Non sfugge a nessuno che comunque è fondamentale agire in due direzioni:

- completare le opere per le reti fognarie e i collettori;

- utilizzare bene le risorse regionali e comunitarie per ammodernare in direzione della sostenibilità il sistema produttivo industriale, agricolo e artigiano e migliorare la qualità complessiva del territorio favorendo i processi di riduzione della produzione di rifiuti, un corretto riutilizzo delle acque e una cura delle aree verdi come fattore essenziale del benessere delle comunità.

IL PD continuerà il suo impegno in tutte le sedi istituzionali per rendere concreto il "sogno" del recupero del Sarno e di tutto il litorale Vesuviano.

Nelle prossime settimane - conclude il comunicato - promuoveremo insieme ai circoli del bacino del Sarno un incontro-confronto sugli interventi in atto e sulle strategie di valorizzazione ecologica del territorio".