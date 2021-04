A cura della Redazione

Il preliminare del PUC, approvato dalla Giunta, è un passo essenziale per costruire il futuro di Torre Annunziata. Fondamentale sarà il coinvolgimento della città e il coordinamento istituzionale.

"Con l'approvazione di ieri in Giunta comunale del preliminare del PUC - afferma il commissario cittadino del Partito democratico Paolo Persico - si è posto un tassello importante per il futuro di Torre Annunziata. Non era un risultato scontato e si è raggiunto sulla base della comune volontà di rispondere, nel merito e con determinazione, ai problemi posti dalla pandemia e da quelli posti dalle vicende giudiziarie, oltre ai dai ritardi accumulati per difficoltà della struttura organizzativa comunale e di coesione della coalizione.

Il PD ha lavorato per rilanciare l'azione politica e amministrativa, consapevole del valore del mandato che gli elettori hanno conferito al sindaco Enzo Ascione.

Da questo punto di vista sento il dovere di sottolineare - continua Persico - il valore della tenacia e del contributo di merito dell' assessore Stefania Caiazzo affinchè si rispettassero i termini della legge regionale e si aprisse la fase dell'ascolto con la città con la capacità di comprendere dei nuovi parametri imposti dal post pandemia e dai temi della transizione ecologica, che ci impongono un pensiero nuovo e uno sguardo rivolto al futuro.

Il PD di Torre Annunziata - conlude il commissario Pd - contribuirà a questa discussione e farà sì che sia dato il giusto peso alla città nei progetti di sviluppo a dimensione regionale e metropolitana intensificando il confronto con tutti gli enti sovracomunali"