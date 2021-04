A cura della Redazione

Giovedì 8 aprile, alle ore 12, presso l’aula consiliare della sede comunale di via Provinciale Schiti, 51, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del Preliminare di Piano Urbanistico e del Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica del comune di Torre Annunziata.

Interverranno il sindaco Vincenzo Ascione e l’assessore all’Urbanistica Stefania Caiazzo. Sarà presente, inoltre, la giunta municipale.

In considerazione delle misure vigenti in Campania relative alla cosiddetta “Zona Rossa”, l’ingresso sarà consentito esclusivamente ai giornalisti per un massimo di 20 unità.

Si specifica, inoltre, che gli atti e tutta la documentazione relativa a PUC e VAS, saranno pubblicati sul portale istituzionale del Comune nelle prossime ore. Il ritardo nella pubblicazione è dovuto all’assenza forzata di alcuni dipendenti che si trovavano in regime di quarantena.