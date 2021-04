A cura della Redazione

La Regione Campania, con decreto dirigenziale pubblicato sul Burc n.37 del 6 aprile scorso, ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine per le istanze di regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica. E' un tema che riguarda molte famiglie a Torre Annunziata che risiedono in alloggi comunali o di proprietà dell’ex Iacp.

La delibera di indirizzo della Giunta regionale alla base del decreto precisa che tale proroga deriva, oltre che dalle criticità derivanti dall'emergenza covid. Anche dalla necessità di approntare delle linee guida condivise con l'Osservatorio regionale della casa per applicare pienamente la riforma varata nella scorsa legislatura dalla Giunta De Luca.

"In questa direzione, il Partito democratico di Torre Annunziata - si legge in un comunicato - invita l'Amministrazione comunale e gli uffici dell’Iacp a dare piena pubblicità alla proroga, tenendo conto della discussione in atto sulle linee guida circa l’interpretazione normativa ed evitare frettolosi pareri negativi sulle istanze che possono determinare tensioni e ricorsi alle autorità giudiziarie. Nello stesso tempo solleciteremo il nostro gruppo regionale ed il gruppo parlamentare affinché vi sia una maggiore attenzione ai temi della gestione del patrimonio di edilizia pubblica popolare e all'emergenza abitativa. Il 30 giugno scadrà la proroga degli sfratti per morosità o finita locazione abitativa. Si rischia una situazione di enorme disagio sociale. Su questa questione, insieme agli altri circoli dell'area vesuviana - conclude il comunicato del Pd -, concorderemo un incontro specifico con le rappresentanze sindacali degli inquilini e dei proprietari per avanzare proposte concrete tese a mitigare questo dramma".