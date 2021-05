A cura della Redazione

L'Amministrazione comunale di Torre Annunziata con un'importante delibera di giunta ha dato concreta applicazione alla possibilità per i proprietari di decine di appartamenti realizzati in cooperative di acquisire la piena disponibilità del bene acquisendo anche il diritto di superficie. E' un dato importante che permette a molte famiglie di programmare le proprie scelte.

Il PD di Torre Annunziata ha chiesto alla delegazione parlamentare in Commissione Infrastrutture di far sì che nel prossimo provvedimento sulle semplificazioni vi siano misure efficaci per accelerare la concreta applicazione del superbonus per le ristrutturazioni edilizie. Infatti questa misura rischia di non essere concretamente applicata per i condomini più grandi e anche più "anziani"come costruzione specie nel mezzogiorno.Le difficoltà per le autorizzazioni e il rilascio del credito sono enormi in Campania".

"Alla luce dei provvedimenti di semplificazione che il Governo e il Parlamento si sono impegnati a varare entro maggio - commente Paolo Persico, commissario cittadino del Pd -, dovremo lavorare a Torre Annunziata e in tutti i comuni vesuviani - anche d'intesa con la Regione - per mettere in campo iniziative specifiche al fine di utilizzare al meglio l'ecobonus..Bisogna concentrare l'attenzione sul patrimonio ex Iacp e sui condomini di medie e grandi dimensioni al fine di ridurre anche i costi energetici per le famiglie. Il rischio - conclude Persico - è che si creino pochi posti di lavoro concentrati solo al nord e non si faccia nessun passo in avanti significativo per rendere più sicuro ed efficiente il patrimonio edilizio delle città meridionali".