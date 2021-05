A cura della Redazione

Si è appena conclusa la riunione tra rappresentanti del PD Napoli e del Movimento 5 stelle.

Ecco la dichiarazione del segretario metropolitano Marco Sarracino al termine della stessa:

“È stato un incontro molto proficuo, così come quelli che sino ad ora il Pd ha tenuto con le altre forze della coalizione. Siamo infatti nelle condizioni di presentarci in maniera unitaria a tutta la città e questa è una grande novità politica rispetto agli ultimi dieci anni. Oggi abbiamo discusso delle priorità di cui in questo momento ha urgente bisogno Napoli: dalla lotta alle diseguaglianze a politiche di sviluppo in chiave ecosostenibile, dal miglioramento dei servizi minimi essenziali alla mobilitazione contro la criminalità organizzata.

Vogliamo scrivere una nuova storia per Napoli e avere una alleanza larga e coesa, dal Movimento 5 Stelle alle forze che con noi hanno vinto le ultime elezioni regionali. Questo è stato uno dei primi, e il più importante, degli obiettivi che si era posto il nuovo gruppo dirigente del Pd e siamo sulla buona strada per realizzarlo”.