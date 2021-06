A cura della Redazione

Prorogata la data di scadenza per il tesseramento del Partito democratico a Torre Annunziata.

"Alla luce della necessità di assicurare il rinnovo agli iscritti 2020, che per ragioni di lavoro o di studio non sono stati in grado ancora di farlo, e di verificare la possibilità di effettuare dei recuperi o delle nuove adesioni - affema il commissario cittadino del d Paolo Persico - ho ritenuto opportuno fissare due ulteriori appuntamenti per il tesseramento per giovedì 24 giugno, dalle ore 17,30 alle 19,30, e per lunedì 28 giugno dalle ore 17,30 alle ore 19,30. Svolgeremo una prima assemblea degli iscritti di avvio del percorso congressuale straordinario mercoledì 30 giugno. In questi giorni - conclude Persico - avremo incontri con il tessuto associativo e sindacale della città per raccogliere indicazione utili per irrobustire e aggiornare la nostra piattaforma politico -programmatica".