Chiusa la campagna di tesseramento 2020 del Partito democratico a Torre Annunziata.

Nonostante un partito sotto commissariamento, gli iscritti sono stati circa 400, oltre il 25 per cento in più rispetto all’anno 2019.

Giovedì 1 luglio il commissario Paolo Persico ha convocato l’Assemblea degli iscritti nella sede del partito per relazionare sull’andamento della campagna di tesseramento e programmare le fasi del congresso, che dovrebbe svolgersi nel prossimo mese settembre.

Nessuna componente interna al partito può contare sulla maggioranza assoluta degli iscritti, pertanto è più che probabile che si debba raggiungere un accordo per un congresso unitario o quantomeno maggioritario. Un compito arduo ma non impossibile che vedrà la discesa in campo dei “pontieri” per trovare una sintesi tra le varie componenti del partito.