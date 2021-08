A cura della Redazione

il PD di Torre Annunziata promuove per mercoledì 18 agosto, alle ore 18,30, presso la propria sede di corso Vittorio Emanuele III, un incontro per definire, attraverso il necessario ascolto di associazioni e forze sociali, proposte adeguate alla gravità della situazione presente all'interno dell'Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud. Al tempo stesso il PD procederà ad impegnare le proprie rappresentanze istituzionali affinché la Regione Campania determini un indirizzo politico positivo, chiaro e puntuale, circa la programmazione sanitaria nel territorio di Torre Annunziata e del comprensorio boschese.

"In questi giorni assistiamo, increduli e preoccupati - si legge nel comunicato del Pd -, al susseguirsi di scelte di dubbia efficacia e di sterili polemiche all'interno dell'Asl Napoli 3: esse stanno provocando disagio e sconcerto tra i cittadini.

Ciò, inoltre, mina la credibilità e l'efficienza del servizio sanitario pubblico in un territorio come quello che comprende Torre Annunziata e i comuni del Boschese già segnato da profondi disagi sociali e forti diseguaglianze.

Stanno prevalendo, da più versanti, logiche burocratiche e corporative; bisogna agire, invece, per tutelare l'interesse dei cittadini e delle comunità.

Per quanto sia giusta l’autonomia degli organi amministrativi e delle parti sociali - continua la nota del Pd - va sempre ricordato che la missione di fondo dell'organizzazione sanitaria è quella della prevenzione e della cura, in primo luogo delle fasce più deboli, sulla base anche di un principio di prossimità: questo compito e questa responsabilità appartengono alle istituzioni competenti.

E', allora, indispensabile una discussione, a cui seguano scelte coerenti, in primo luogo sul futuro dell'Ospedale di Boscotrecase ma anche sulla riorganizzazione delle strutture territoriali e delle opportunità che lo sblocco delle assunzioni e degli investimenti nella sanità campana possono garantire in tempi brevi.

Tutto questo senza perdere di vista la necessaria continuità nelle azioni per combattere la pandemia evitando di causare ulteriori disagi ai cittadini già provati da questa lunga battaglia per la tutela della salute.

