A cura della Redazione

PD Torre Annunziata, utile confronto con il Comitato per la salute: "Determinare una nuova qualità dei servizi sanitari e delle politiche per la salute".

Si è svolto ieri - mercoledì 18 agosto - presso la sede del PD di Torre Annunziata un confrontro con i rappresentanti delle Associazioni del territorio (Comitato per la salute) che stanno portando avanti proposte e iniziative sui temi della sanità e della tutela dela salute nell'area di Torre Annunziata.

Le Associazioni presenti (Catena rosa, Fenice Vulcanica, Pro Ospedale Sant'Anna, Movimento ex Ospedale civile di Torre Annunziata) hanno rappresentato le criticità e le preoccupazioni sul futuro dell'organizzazione sanitaria sul territorio e più in generale sulle misure per tutelare la salute e l'ambiente.Al tempo stesso hanno sottolineato l'importanza di fare rete e la necessità, da parte delle forze politiche, di ascoltare le istanze e di tradurle in concrete azioni operative e istituzionali

.L'emegenza Covid ha solo aggravato una situazione già critica per la graduale chiusura o impoverimento organizzativo e tecnologico dei presidi presenti sul territorio, mentre persiste e per certi versi si rafforza, un atteggiamento - da parte dei vertici dell'Asl - di sostanziale chiusura al dialogo e una sostanziale carenza di strumenti informativi.

Nel corso della discussione con il Circolo sono emersi numerosi temi: dal futuro dell'Ospedale di Boscotrecase: alle carenze del 118, in particolare per le emergenze gravi, dalla necessità di rioganizzare la rete dei servizi territoriali con una forte attenzione alla medicina di genere alla consapevolezza di dover affrontare, per un periodo lungo, l'emergenza covid.

"E' stata una discussione intensa e utile che proseguiremo lavorando per determinare le condizioni per migliorare sul nostro territorio la qualità dei servizi sanitari e delel politiche per la saluta - ha dichiarato il Commissario cittadino del PD di Torre Annunziata Paolo Persico - . E' un tema fondamentale per combattere le diseguaglianze e superare il senso di smarrimento e di sfiducia che è presente in ampie fasce di cittadini per la crisi sociale ed economica aggravata dall'emergenza covid. Rilanciare e dare una forte prospettiva di sviluppo all'Ospedale di Boscotrecase, rafforzare la rete territoriale dei servizi, stabilizzare e organizzare al meglio i punti di vaccinazione, programmare, con efficacia e senza sprechi. Le risorse dei fondi europei sono alcuni degli aspetti fondamentali su cui le forze politiche e le Istituzioni sono chiamate a dare un indirizzo politico chiaro che guardi, in primo luogo, agli interessi dei cittadini. Su questo è fondamentale - ha concluso Persico - il confronto con le associazioni e le forze sociali e la costruzione di una rete più ampia di discussione e di proposta che guardi alla complessità dei problemi dell'area vesuviana e all'intreccio che esiste tra difesa del diritto alla salute, sviluppo sostenibile, condivisione e trasparenza nelle scelte di governo."