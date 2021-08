A cura della Redazione

Dopo i recenti raid notturni a Torre Annunziata, con l'espolsione di decine colpi di arma da fuoco, segnale evidente di una recrudescenza della criminalità per il controllo del territorio, il Partito Democratico cittadino, tramite il commissario Paolo Persico, ha diramato il seguente comunicato:

"Destano profonda preoccupazione gli atti di intimidazione e gli episodi di violenza che si stanno susseguendo, in questi giorni, a Torre Annunziata e nei comuni limitrofi.

E' il segno di un tentativo di imporre un clima di paura e di omertà e di condizionare pesantemente la vita sociale ed economica.

Sono fenomeni che stanno investendo, con virulenza ,molte aree della città metropolitana di Napoli in modo incontrollato.

Il fatto che spesso siano minorenni o comunque giovanissimi i protagonisti di questa ripresa di atti criminali è un monito pesante allo Stato e alle istituzioni democratiche.

Oltre a sollecitare una più efficace azione di repressione e controllo agli organi competenti bisogna acquisire la consapevolezza che bisogna portare avanti un aggiornamento delle politiche per la sicurezza e per la legalità.

Affrontiamo sfide nuove e una battaglia che è anche culturale e sociale con strumenti vecchi e inadeguati.

La lotta contro l'emarginazione e la devianza di una parte consistente dei giovani è una priorità dell'azione politica. Per questo occorrono Istituzioni forti e credibili e una rete rafforzata di cooperazione.

In questa direzione il circolo del PD di Torre Annunziata, d'intesa con il Pd regionale e metropolitano, proseguirà nel suo impegno per fare della lotta alla camorra e per la legalità il principale punto di azione politica e istituzionale.Lo faremo aprendo un confronto aperto e franco con la città, coinvolgeremo le esperienze più avanzate in campo nazionale, costruiremo più momenti di confronto e di approfondimento.

Il futuro di Torre Annunziata e dell'area metropolitana di Napoli sarà diverso se riusciremo a sconfiggere camorra e rassegnazione".