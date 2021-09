A cura della Redazione

Convocazione in seduta ordinaria del Consiglio Comunale di Torre Annunziata.

L’assise cittadina, presieduta da Giuseppe Raiola, si riunirà venerdì 24 settembre, alle ore 9,30, presso la sede comunale di via Provinciale Schiti.

I consiglieri saranno chiamati a discutere ed approvare i seguenti punti all’ordine del giorno:

approvazione verbale seduta precedente;

comunicazioni del Sindaco;

determinazione indennità di carica Presidente del Consiglio e Consiglieri Comunali anno 2021;

approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020;

approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti anno 2021;

approvazione delle tariffe Tari anno 2021;

Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021-2023;

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2021;

approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

piano degli impianti e cartelloni pubblicitari nell’ambito del regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2021.

L'approvazione o meno del bilancio di previsione 2021 sarà determinante per sapere se il sindaco Vincenzo Ascione può contare o meno su una maggioranza in Consiglio comunale. Infatti per l'approvazione del bilancio di previsione occorre una maggioranza qualificata, ovvero il 50% più 1 dei consiglieri che compongono l'Assise (13 consiglieri su 25).