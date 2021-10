A cura della Redazione

Dopo le elezioni amministrative di domenica scorsa in molti Comuni italiani, tra cui la città di Napoli, e i buoni risultati raggiunti dal Partito democratico, il commissario del Pd del Circolo di Torre Annunziata Paolo Persico traccia fa il punto della situazione politico-amministrativa nella cittadina oplontina.

"Il voto contrario del PD al bilancio di previsione presentato in Consiglio comunale – afferma - rappresenta un atto politico che ribadisce la necessità di un profondo cambiamento dopo l'esaurimento di un'esperienza amministrativa avviata nel 2017. Si è scelto di andare avanti accentuando i caratteri di debolezza politica e di efficacia amministrativa dell'attuale Giunta. In questo modo si aggravano i problemi della città e si consolida il distacco tra cittadini e istituzioni.

Il PD lavorerà nei prossimi giorni per rilanciare un confronto con la città – continua Persico -, per elaborare insieme idee e proposte per lo sviluppo e una nuova qualità urbana e costruire una larga e coesa alleanza politica e civica nel solco di una ispirazione progressista e riformista.

Dopo il voto nelle grandi città e la vittoria del centrosinistra a Napoli si apre una fase politica nuova che vede impegnato il PD nella guida governo della città metropolitana e, partendo proprio dai comuni, teso a rafforzare le politiche di riforme e di equità sociale per superare la crisi economica e la drammatica crescita delle diseguaglianze.

Lunedì 11 ottobre 2021 alle ore 12 presso la sede del PD di Torre Annunziata in corso Vittorio Emanuele III – conclude il commissario - presenteremo, in un incontro aperto con la stampa, un'agenda di lavoro e di proposta per raggiungere questi obiettivi e rafforzare l'iniziativa del PD".