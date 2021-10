A cura della Redazione

Consiglio comunale, approvato il Bilancio consolidato: via libera a 53 assunzioni al Comune

Questa volta il numero legale è stato raggiunto con maggioranza e opposizione insieme in aula, a dispetto dell’ultima seduta di Consiglio comunale, dove l’opposizione diede forfait e la maggioranza da sola non riuscì a raggiungere le 13 unità per legittimare la seduta.

Oggi i fedelissimi del sindaco Vincenzo Ascione era tutti presenti, anche se l’opposizione, rappresentata dai consiglieri Ciro e Davide Alfieri, Pierpaolo Telese e da Colletto, Papa e Popolo (Pd), è entrata contestualmente in Aula dimostrando senso di responsabilità. Questo non vuol dire che l’opposizione non deve fare la sua parte (votare contro), ma di fronte ad atti che producono effetti positivi per la collettività sarebbe meglio, per usare un eufemismo calcistico, essere meno “tifosi” e più “sportivi”.

La delibera è passata con 12 voti favorevoli, un astenuto (Marcello Vitiello) e 6 contro (l’opposizione). Dopo 42 anni (le ultime assunzioni di massa risalgono al 1979) si rinnova il personale al Comune dando così una boccata di ossigeno all'attività amministrativa.