A cura della Redazione

Il commissario Paolo Persico ha convocata per mercoledì 24 novembre alle ore 18,30 l'Assemblea del Circolo del PD di Torre Annunziata presso la sede di corso Vittorio Emanuele III.

Un'occasione di confronto sulla situazione politico amministrativa comunale e sul percorso nazionele metroplitano di costruzione delle agorà democratiche.

"Siamo un Partito che discute e si confronta per affrontare una complessa situazione della città e per contribuire alla costruzione, ad ogni livello, di una nuova alleanza ispirata ai valori di tolleranza, di equità e di solidarietà - afferma Persico -. E' un solco grande e fecondo.Abbiamo bisogno che nuove energie contribuiscono ad un progetto di rilancio di Torre Annunziata. Lo facciamo a viso aperto e in modo trasparente, discutendo di limiti ed errori, ma con la consapevolezza di dover combattere contro le forze del malaffare e della opacità che oggi si presentano in forme nuove e spesso con i colletti bianchi".