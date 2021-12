A cura della Redazione

Sfiducia al sindaco Ascione. Dopo il flop di stamattina in Consiglio comunale, in cui appena 8 consiglieri su 22 presenti hanno espresso la loro sfiducia al primo cittadino, e dove il Pd è stato al centro di accuse varie in quanto promotore della sfiducia verso un sindaco di sua espressione, è arrivata puntuale la risposta del commissario del Circolo torrese Paolo Persico.

"Oggi il Consiglio comunale ha respinto la mozione di sfiducia al Sindaco - si legge nella nota -. E' sicuramente un atto politico e istituzionale importante in cui ognuno si è assunto le proprie responsabilità in modo chiaro e trasparente. ⁸Una parte del Consiglio comunale, con il voto contrario e l'astensione, ha scelto di far proseguire l'esperienza amministrativa malgrado i rilevanti problemi in essere

Le questioni politiche e istituzionali poste dal PD e da coloro che hanno sottoscritto la mozione sono tutte sul tappeto. Si strumentalizza un' assenza, all'interno del gruppo del PD, dovuta a seri e improrogabili motivi di lavoro.

Si attacca il PD per nascondere ambiguità, incoerenze e antichi rancori. Le ragioni di un atto di responsabilità nei confronti della città rimangono tutte in campo - conclude la nota -. Continueremo a lavorare con coloro che nel Consiglio comunale e nella città hanno manifestato la volontà di ricostruire una credibilità delle Istituzioni".

Domani alle ore 18,00 terremo un incontro del circolo del PD di Torre Annunziata.che sarà un'occasione di confronto aperto".