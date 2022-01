A cura della Redazione

Pubblichiamo il comunicato a firma del commissario cittadino del Partito democratico Paolo Persico.

"Bisogna dare priorità alle vaccinazioni e organizzare al meglio la campagna vaccinale - si legge nella nota -. Bene ha fatto l'Asl Napoli 3 Sud a raccogliere le sollecitazioni dei sindaci e delle forze politiche e sociali per riorganizzare le vaccinazioni sulla base delle prenotazioni, limitando file confuse e pericoli di assembramenti.

I dati sulla vaccinazione, in particolare a Torre Annunziata, confermano la necessità di incrementare, in particolare è fondamentale lavorare per creare nuovi punti e giornate specificamente dedicati ai bambini.

Bisogna lavorare inoltre con i fornitori di servizi al cittadino, a partire dagli uffici postali, per rispondere alle domande dell'utenza in questo particolare momento al fine, anche in questo caso, di ridurre gli assembramenti.

Su queste questioni il Circolo del Pd di Torre Annunziata - conclude il comunicato - proseguirà il suo impegno di ascolto della città e di raccordo con i rappresentanti nei diversi livelli istituzionali per affrontare i problemi posti dalla pandemia".