Nota del Commissario del Partito democratico di Torre Annunziata, Paolo Persico, sull'emergenza abitativa a Torre Annunziata e nei Paesi vesuviani:

"Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Sunia-Sicet e Uniat hanno promosso per lunedì 14 marzo un presidio presso la Prefettura di Napoli per sollecitare l'adozione di scelte efficaci e coordinate per affrontare l'emergenza sfratti da private abitazioni.

E’ una questione di una rilevanza sociale enorme anche alla luce degli effetti della crisi economica da tempo in atto e del rilevante aumento del costo della vita.

In Italia sono migliaia le sentenze di sfratto per morosità o finita locazione di abitazioni private con enormi difficoltà per le famiglie a trovare alloggi economicamente sostenibili.

Anche a Torre Annunziata la situazione è pesante.

Per questo è essenziale istituire un tavolo di coordinamento presso la Prefettura con un raccordo tra tutti gli attori istituzionali e i tribunali, come indicato dal ministro degli Interni, anche al fine di ridurre le tensioni sociali e graduare gli sfratti.

Diviene importante utilizzare presto e bene le risorse del fondo per la morosità incolpevole, va sostenuta la richiesta di incrementare il fondo per il sostegno all'affitto e per le emergenze abitative, e scelte fiscali che favoriscano la locazione a canone agevolato, oltre a recuperare pezzi di patrimonio pubblico e beni confiscati per assegnare un alloggio a chi ha i requisiti.

Il Partito democratico di Torre Annunziata lavorerà in tutte le sedi affinché la questione abitativa sia una priorità nell'agenda di governo di tutte le Istituzioni.

In particolare per Torre Annunziata va rilanciata l'informazione alle famiglie sulla possibilità di accedere all'avviso per ottenere contributi da parte del fondo per la morosità incolpevole, pubblicato dal Comune, e aiutare i cittadini ad utilizzare le misure di sostegno messa in campo dal governo per le famiglie a basso reddito.

Con il gruppo parlamentare del Pd, in occasione della manifestazione nazionale del sindacati confederali e degli inquilini presso il ministero delle Infrastruttura il 22 marzo, sosterremo l'ipotesi di una misura che consenta di stipulare i contratti di locazione a canone concordato in tutti i Comuni delle aree metropolitane con le relative agevolazioni fiscali.

Questa scelta favorirà l'applicazione di questo utile strumento nei Comuni vesuviani. Il diritto all'abitare è uno degli aspetti fondamentali su cui si costruisce la coesione sociale".